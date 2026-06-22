Avrà luogo il prossimo giovedì 25 giugno a partire dalle ore 10.00 , in contrada Airone a Castevetrano l’apertura ufficiale del cantiere e la posa della prima pietra di un importante opera che si realizzerà nel territorio di Castelvetrano. Saranno presenti le massime autorità civili, militari e politiche del territorio, i sindaci degli 11 comuni della SRR Trapani Sud

Kanadevia Inova si è aggiudicata un appalto con Sicily Biomethan S.r.l. per lo sviluppo di un nuovo impianto di biogas Wet AD con produzione di biometano a Castelvetrano, in Sicilia.

Il progetto, sviluppato nell’ambito del decreto legislativo italiano DM 2022 sul biogas, sarà realizzato secondo un modello DFBOO (Design, Finance, Build, Own & Operate) attraverso una partecipazione del 90% con quota di controllo in Sicily Biomethan S.r.l., società di progetto locale. Nell’ambito di un contratto EPC “chiavi in mano”, Kanadevia Inova sarà responsabile della progettazione, dell’approvvigionamento e della costruzione dell’impianto.

L’ambito dei lavori comprende prima di tutto la tecnologia di digestione anaerobica, oltre a sistemi di pretrattamento delle materie prime, un’unità di biogas upgrading e impianti di compostaggio per il digestato trattato.

L’impianto sarà utilizzato per la produzione di biometano ottenuto da oltre 63.000 tonnellate all’anno di matrici alimentate, tra cui la FORSU, rifiuti alimentari e sfalci verdi, avvalendosi della tecnologia di digestione anaerobica a umido (Wet AD) brevettata da Kanadevia Inova.

L’impianto sarà dotato di una linea di lavorazione con una capacità di produzione di biogas pari a circa 4.420.000 Sm³/anno (520 Sm³/ora). Per il gas upgrading verrà installato un sistema a membrane della serie M di Kanadevia Inova, che convertirà il biogas in biometano di qualità idonea all’immissione in rete, in linea con la capacità di lavorazione dell’impianto.

Con una produzione energetica annua prevista di biometano pari a circa 45,1 GWh (netti), il progetto darà un contributo significativo all’approvvigionamento energetico sostenibile e alla promozione dell’economia circolare nella regione siciliana.

È stato inoltre stipulato un contratto a lungo termine per la gestione e manutenzione dell’impianto, della durata di 20 anni.

“Questo progetto sottolinea la nostra posizione strategica nel mercato europeo del gas rinnovabile, in continua crescita. Grazie alla nostra collaudata tecnologia Wet AD, stiamo dando un contributo concreto alla decarbonizzazione e all’utilizzo sostenibile dei rifiuti organici”, afferma Fabio Dinale, Vicepresidente esecutivo e responsabile del Business Development di Kanadevia Inova.

Nicolò Cariboni, Responsabile Sviluppo Progetti presso Kanadevia Inova Schmack Biogas S.r.l., aggiunge: “L’Italia è un mercato fondamentale per i progetti relativi al biometano. L’impianto di Castelvetrano testimonia la possibilità di combinare con successo tecnologie innovative e solide partnership locali per promuovere la transizione energetica, rafforzando al contempo la creazione di valore a livello regionale.”