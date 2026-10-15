Da anni sul territorio di Castelvetrano l’associazione “Global Volunteers” porta professionisti e pensionati degli Stati Uniti d’America che qui vengono a fare un’esperienza. Non una semplice gita ma un’esperienza vissuta anche in ambiti sociali, mettendosi a disposizione – in forma volontaria – di iniziative sul territorio. Il merito è di Giovanni Parrino, country manager dell’associazione. Ora, in collaborazione col Comune, il sodalizio ha avviato un corso gratuito di inglese colloquiale presso la biblioteca comunale. L’obiettivo è quello di far imparare la lingua inglese a chi non la conosce con un corso rivolto a cittadini, operatori e professionisti del comparto turistico-alberghiero e rappresentanti dell’associazionismo locale. Le lezioni si svolgeranno al mattino, dal lunedì al venerdì. I posti disponibili per questa prima fase sono limitati; nel corso dell’anno saranno previste ulteriori opportunità di partecipazione, così da consentire a un numero più ampio di cittadini di prendere parte al progetto. Informazioni al numero telefonico 3274413539.