Industria di Castelvetrano cerca addetto amministrativo

Industria di Castelvetrano, operante da circa 30 anni nel settore della lavorazione di fibre tessili, ricerca una figura professionale da inserire nel proprio organico con mansioni di segreteria avanzata, supporto amministrativo e organizzazione logistica. Si richiede preferibilmente esperienza pregressa in ambito aziendale, buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici, capacità organizzative e attitudine alla gestione delle attività amministrative e logistiche.

La figura ricercata dovrà possedere ottime capacità comunicative e relazionali, predisposizione al lavoro in team, spirito di collaborazione e capacità di interfacciarsi con clienti, fornitori e colleghi in maniera attenta, empatica e proattiva. Saranno particolarmente apprezzate autonomia operativa, precisione, capacità di problem solving e attitudine a gestire contemporaneamente diverse attività e priorità.

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di una o più lingue straniere. La tipologia contrattuale e le modalità di assunzione saranno concordate a seguito di un colloquio conoscitivo in azienda. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, ai sensi delle Leggi 903/77 e 125/91. Gli interessati possono presentare la propria candidatura compilando il seguente form.