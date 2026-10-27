L’Agenzia nazionale Erasmus +INDIRE ha premiato la Fondazione Its Academy “Emporium del Golfo” di Alcamo, il cui progetto Erasmus+ 2024 ha ottenuto una valutazione finale di 93 punti su 100. La Fondazione è stata indicata come buona pratica nella piattaforma Erasmus+ Project Results. Un risultato che premia la qualità delle attività realizzate, la gestione delle risorse e, soprattutto, l’esperienza dei partecipanti, i cui livelli di soddisfazione risultano particolarmente elevati, quasi sempre vicini al cento per cento. Positivo anche il giudizio sull’impatto del progetto, sull’attenzione alle priorità del programma e sulla diffusione dei risultati, attraverso la condivisione delle esperienze maturate all’estero. Al centro della strategia della Fondazione c’è l’internazionalizzazione della formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di offrire ai corsisti occasioni concrete di confronto con realtà produttive e formative europee.

In questa direzione si inseriscono le collaborazioni con il centro Integrado de Formación Profesional A Granxa, in Spagna, e con Youth Neet Solutions di Marín, affiancate dai rapporti con l’Itet “Girolamo Caruso” di Alcamo e con Mesh srl, società del gruppo Hmpa con sede a Modica. Le esperienze internazionali illustrate dalla Fondazione hanno coinvolto Spagna, Portogallo e Malta, con la partecipazione di corsisti provenienti da diverse realtà siciliane, tra cui Santa Margherita di Belice, Sciacca, Giarre e Prizzi. Le attività hanno permesso di approfondire temi strategici per il settore agroalimentare, dall’innovazione agricola all’export enologico, dalla sostenibilità alla valorizzazione delle risorse territoriali.