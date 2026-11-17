Un pomeriggio dedicato all’olio extravergine d’oliva, alle tradizioni gastronomiche e alla cultura del territorio. In programma anche attività didattiche per bambini dai 6 ai 12 anni. Sabato 21 novembre 2026, a partire dalle ore 15:00, l’Agriturismo Carbona, a Castelvetrano, ospiterà la seconda edizione di “Incoronati Degustazione”, un appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva e delle eccellenze agroalimentari del territorio.

L’iniziativa propone un pomeriggio tra degustazioni, approfondimenti e momenti dedicati alla cultura gastronomica locale, con l’obiettivo di far conoscere e riscoprire le qualità dell’olio nuovo Incoronati e il legame con le tradizioni del territorio.

Il programma si aprirà con una camminata in compagnia di Federico II, seguita dalla degustazione dell’olio nuovo Incoronati e da un tavolo tematico con professionisti del settore. Previsto anche un laboratorio gastronomico a cura di Ita Galfano, conosciuta come l’Archicuoca e Cuoca dell’Alleanza Slow Food. La giornata proseguirà con “Note e poesie”, una performance artistica di Federico II, e una degustazione di panettone artigianale della pasticceria Genco, realizzato con olio d’oliva Incoronati.

Spazio anche ai più piccoli, con un programma di attività dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. I partecipanti potranno prendere parte a un percorso che prevede un momento di benvenuto e la visione di un video dedicato a Federico II, un laboratorio ludico, la preparazione del pane nero e la degustazione dell’olio nuovo Incoronati. Al termine delle attività saranno consegnati gli attestati di partecipazione.

L’evento è organizzato dall’Agriturismo Carbona con il coinvolgimento della Comunità dell’Olio, del Comune di Castelvetrano e della Condotta Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 0924 906919. L’appuntamento è all’Agriturismo Carbona, in Contrada Strasatto, a Castelvetrano.