Un incidente stradale si è verificato lungo la SS188, nel tratto che collega Santa Ninfa e Gibellina. Secondo le prime informazioni disponibili, nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto e diversi ciclomotori. Il bilancio provvisorio è di almeno tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte. Il transito è al momento bloccato in entrambe le direzioni. Restano da chiarire la dinamica dell’incidente e il numero esatto dei feriti.