Rimane in prognosi riservata A.A., 50 anni, il motociclista di Marsala che ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Castelvetrano. L’uomo si trova ricoverato presso il Trauma center di Villa Sofia a Palermo, dove è stato trasferito in elisoccorso dopo le prime cure ricevute al pronto soccorso di Castelvetrano. Il centauro, per cause che sono al vaglio della Polizia stradale del distaccamento di Castelvetrano, era in sella a una moto 850 e si è scontrato con una Fiat 500 condotta da una donna di Gibellina, R.A. L’uomo, rimasto vigile, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasferito all’ospedale di Castelvetrano dove gli sono stati riscontrati più traumi. Da qui il trasferimento presso il Trauma center di Palermo.

AUTORE. Redazione