Un uomo è morto questa mattina a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto lungo l’autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Castelvetrano. L’uomo alla guida di una Fiat Panda viaggiava all’alba in direzione di Castelvetrano quando per cause che sono in corso di accertamento sarebbe uscito fuori strada. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e due ambulanze del 118. I sanitari hanno trasportato l’uomo, F.M. di 49 anni, in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. Nel frattempo giungeva un elisoccorso per l’eventuale trasferimento al Trauma Center ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.