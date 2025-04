Un uomo e una donna hanno perso la vita nello scontro fra una macchina e una moto sull’autostrada A-29 direzione “Diramazione per Birgi”. Le vittime, originarie della provincia di Catania, erano in sella alla veicolo a due ruote. Lo scontro è avvenuto allo svincolo di Dattilo. Alla guida dell’auto, una Audi, c’era un uomo di 39 anni originario della provincia di Palermo. Il tratto della carreggiata in direzione dell’aeroporto trapanese è rimasto chiuso per consentire le operazioni di soccorso. Oltre ai sanitari, sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine

AUTORE. Redazione