Si chiamava Martino Fasulo, l’uomo che ha perso la vita questa mattina a causa delle ferite riportante in un incidente avvenuto lungo l’Autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Santa Ninfa. Il 49enne di Castelvetrano si trovava alla guida di una Fiat Panda bianca. Era un agente di Polizia Municipale che ha prestato servizio prima a Sciacca e adesso presso la città di Palermo. Indossava ancora la divisa quando è stato soccorso dai sanitari del 118. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo di Fasulo, il ferito è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Castelvetrano. Un elicottero era pronto per il trasferimento al Trauma Center di Palermo. Il decesso dell’uomo è avvenuto prima che fosse possibile il trasferimento in elisoccorso.