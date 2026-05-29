“Nessuno dei bambini e degli adulti trasportati in ospedale sono in condizioni gravi. Solo tre dei cinque bambini che si trovavano dentro la Nissan Qasqhai sono stati trasferiti negli ospedali di Trapani, Marsala e Palermo per ulteriori approfondimenti”. Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci che si trova all’ospedale ‘Abele Ajello’ di Mazara del Vallo, dove sono arrivati tutti i feriti. In ospedale è arrivato anche il responsabile dell’emergenza urgenza territoriale dell’Asp Trapani, Mario Minore. “Ancora una volta – ha aggiunto – una guida imprudente e rischiosa, senza il rispetto delle regole del codice della strada, ha messo a repentaglio, questa volta, la vita di tanti bambini. Rivolgo a tutti un appello: rispettiamo il codice della strada sennò diventiamo portatori di morte”.