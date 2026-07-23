Un gravissimo incidente è avvenuto nella notte in via del Mediterraneo, all’altezza della strada 89 a Triscina. Lo scontro è avvenuto tra uno scooter e un motociclo 125 di cilindrata. Il conducente dello scooter, Pietro Fiordaliso, 17 anni, di Castelvetrano, è morto sul colpo. Altri tre ragazzi – la passeggera che era in sella allo scooter (16 anni), il conducente della moto 125 (19 anni) – sono stati trasportati in codice rosso a Marsala e Palermo, mentre il passeggero della moto 125 si trova all’ospedale di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti carabinieri e ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio dei militari.

(notizia in aggiornamento)