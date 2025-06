Un incidente mortale si è verificato la notte scorsa in via Santa Gemma (angolo via Castelvetrano) a Mazara del Vallo. A perdere la vita è stata una ragazza 16enne di Mazara del Vallo che era a bordo di uno scooter guidato da un amico minorenne rimasto ferito. Lo scontro è avvenuto con una Ford fiesta. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i carabinieri per i rilievi.

AUTORE. Redazione