Il pilota nisseno Marco Nicoletti è indagato per omicidio stradale dalla Procura di Trapani. La notizia è stata pubblicata oggi sull’edizione cartacea di Repubblica. Il pubblico ministero ha anche disposto degli esami tossicologici su Nicoletti. Il pilota, che partecipava alla 68a cronoscalata “Monterice” a bordo della sua Peugeot 308 TCR, ieri è piombato addosso a due giovani di Belmonte Mezzagno, Giuseppe Bisconti, 20 e Karol Greco, 18 anni, che, di buon mattino, avevano raggiunto i tornanti della strada che collega Valderice con Erice, per assistere alla gara. Il pilota con l’auto è finito dapprima contro una balla di fieno, per poi rimbalzare contro un’auto e un motorino e finire la corsa in una scarpata. Come ha ribadito ieri in conferenza stampa il direttore di gara Fabrizio Fondacci, i ragazzi si trovavano in una zona di sicurezza, alta rispetto alla sede stradale di almeno 3 metri. Intanto la Polizia stradale, che conduce le indagini, ha sequestrato l’auto col quale gareggiava Nicoletti e la scatola nera verrà esaminata. Sulla sede stradale, così come confermato dal direttore di gara Fondacci, non c’erano segni di frenata.