Il pilota nisseno Marco Nicoletti è indagato per omicidio stradale dalla Procura di Trapani. La notizia è stata pubblicata oggi sull’edizione cartacea di Repubblica. Il pubblico ministero ha anche disposto degli esami tossicologici su Nicoletti. Il pilota, che partecipava alla 68a cronoscalata “Monterice” a bordo della sua Peugeot 308 TCR, ieri è piombato addosso a due giovani di Belmonte Mezzagno, Giuseppe Bisconti, 20 e Karol Greco, 18 anni, che, di buon mattino, avevano raggiunto i tornanti della strada che collega Valderice con Erice, per assistere alla gara. Il pilota con l’auto è finito dapprima contro una balla di fieno, per poi rimbalzare contro un’auto e un motorino e finire la corsa in una scarpata. Come ha ribadito ieri in conferenza stampa il direttore di gara Fabrizio Fondacci, i ragazzi si trovavano in una zona di sicurezza, alta rispetto alla sede stradale di almeno 3 metri. Intanto la Polizia stradale, che conduce le indagini, ha sequestrato l’auto col quale gareggiava Nicoletti e la scatola nera verrà esaminata. Sulla sede stradale, così come confermato dal direttore di gara Fondacci, non c’erano segni di frenata.

L’auto di Marco Nicoletti in una foto scattata durante le giornate di prove sul circuito della Monterice (foto: Facebook Marco Nicoletti).

AUTORE.  