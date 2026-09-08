È negativo l’esito degli esami tossicologici eseguiti su Marco Nicoletti, il pilota della Peugeot 308 TCR coinvolta nell’incidente mortale avvenuto durante la cronoscalata Monte Erice, costato la vita ai giovani Giuseppe Bisconti e Karol Greco. La notizia, riportata da quotidiani locali, ha trovato conferme in ambienti qualificati. Il commissario di gara Mario Marchese è rimasto ferito ed è stato trasferito a Palermo. La Procura di Trapani ha aperto un’inchiesta e iscritto Nicoletti nel registro degli indagati per omicidio stradale. Un atto che consente di procedere con gli accertamenti necessari e garantire le prerogative difensive dell’indagato. L’inchiesta dovrà chiarire le cause e la dinamica dell’uscita di strada della vettura, posta sotto sequestro, che secondo la ricostruzione degli organizzatori sarebbe uscita di strada prima di un tornante, incontrando una roccia che avrebbe fatto da rampa e provocando un volo di circa 60 metri. Nell’impatto sono stati travolti i due giovani e il commissario di percorso. Secondo gli organizzatori, sulla carreggiata non sarebbero stati rilevati segni di frenata.