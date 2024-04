Un incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo la Via Mazzini a Castelvetrano. Coinvolti nel sinistro un furgone di una ditta di spedizioni ed una Alfa Romeo Mito. Due ragazzi che si trovavano a bordo dell’auto e l’autista del veicolo commerciale sono stati trasportati al Pronto Soccorso in ambulanza. Al momento non sono note le condizioni dei feriti. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della locale Polizia Municipale.

AUTORE. Redazione