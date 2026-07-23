Sarà effettuata l’autopsia sul corpo del 17enne castelvetranese Pietro Fiordaliso, morto stanotte dopo l’impatto tra lo scooter che conduceva e una moto 125. L’incidente è avvenuto in via del Mediterraneo, all’altezza della strada 89. Il corpo del giovane è stato trasferito presso l’obitorio del cimitero di Castelvetrano e la procura di Marsala ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Resta in gravi condizioni G.P., la ragazza che si trovava in sella allo scooter con Pietro Fiordaliso. La giovane si trova ricoverata al trauma center di Villa Sofia. Il conducente della moto 125, C.C.F., si trova, invece, ricoverato all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Il passeggero della moto, V.V., si trova all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Pietro Fiordaliso, una passione sfrenata per il calcio e le moto, viene in queste ore ricordato dagli amici sui social con messaggio di cordoglio e d’affetto.