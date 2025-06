Un incidente si è verificato questa mattina a Marinella di Selinunte. L’autista di un carro attrezzi avrebbe perso il controllo del proprio mezzo che si trovava in Via Ugolino Vivaldi. Il pesante mezzo stava trasportando un cestello mobile e con il proprio peso ha causato il cedimento di un muretto delimitatore in Via Caboto, nelle immediate vicinante della farmacia. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri veicoli.

AUTORE. Redazione