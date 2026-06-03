Hanno lavorato fino alla tarda serata di ieri i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano e Mazara del Vallo per spegnere l’incendio che ha distrutto parzialmente il lido “Monnalisa beach” di Tre Fontane. L’intervento ha impegnato i vigili arrivati sul posto quando già le fiamme si erano abbondantemente sviluppate; gli stessi dipendenti del lido avevano cercato di domare il fuoco con gli estintori ma senza successo. Ma c’è da registrare che fin dai primi minuti dell’emergenza particolarmente significativo è stato lo spirito di servizio dimostrato da alcuni vigili del fuoco fuori servizio che si trovavano nei pressi del lido: Giacomo Chiaramonte, Giuseppe Favoroso e Baldo Cuttone sono intervenuti collaborando coi dipendenti del lido e poi con i colleghi vigili del fuoco che sono arrivati sul posto. In quel momento non erano in servizio ma si sono immediatamente messi a disposizione per rafforzare il dispositivo di intervento. Un gesto che ha testimoniato il forte senso del dovere e l’attaccamento alla missione di tutela della collettività che contraddistingue il Corpo dei Vigili del fuoco. Alle operazioni di spegnimento hanno anche collaborato i volontari dell’ANVVFC, con un mezzo arrivato da Castelvetrano. Durante le operazioni di spegnimento tre vigili del fuoco si sono feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Intanto, sul fronte delle indagini, il lido non è stato posto sotto sequestro. Le fiamme si sarebbero sviluppate dal vano cucina, da accertare se è stato per un corto circuito. La proprietà dello stabilimento balneare, intanto, tramite il proprio profilo social, ha fatto sapere che la struttura rimarrà chiusa sino a data da destinarsi.