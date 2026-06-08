L’incontro col medico Gabriele Scalisi l’aveva fatto sabato scorso in piazza Favoroso a Tre Fontane. Oggi, invece, ha incontrato Paolo Campo, l’operaio forestale di Sciacca che lo ha tirato fuori dal vano cucina mentre era intento a spegnere le fiamme. «Sono entrato e vedendo in mezzo al fumo lo chef che tossiva davanti al lavello, l’ho tirato fuori lontano dal fuoco e lo abbiamo fatto stendere a terra», ha raccontato Paolo Campo qualche giorno fa a CastelvetranoSelinunte.it.

Lo chef del “Monnalisa beach” Maurizio Accardo ha potuto abbracciare Paolo Campo oggi pomeriggio. Si sono dati appuntamento a Castelvetrano e tra di loro è avvenuto un lungo abbraccio commovente. L’ultima volta che i loro sguardi si sono incrociati era quando Maurizio Accardo era sull’ambulanza che lo stava trasportando in ospedale. Poi, tramite il nostro giornale, lo chef ha fatto un appello postando una foto di fortuna dove sia il medico Gabriele Scalisi che Paolo Campo erano ritratti, l’uno con la maglia blu e l’altro con la maglia bordeaux. È bastato poco affinché si è potuto risalire all’identità delle due persone che lo chef avrebbe voluto abbracciare. Col medico Scalisi (originario di Salemi) è successo in piazza a Tre Fontane sabato scorso, durante la consegna di un encomio da parte dell’Amministrazione comunale. Con Paolo Campo, invece, oggi. Sia al medico Scalisi che all’operaio forestale Maurizio Accardo ha voluto donare un quadro.