Si sarebbero sviluppate dal vano cucina le fiamme che oggi pomeriggio hanno distrutto una parte dello stabilimento balneare “Monnalisa beach” di Tre Fontane. L’origine delle fiamme, secondo le prima testimonianze, sarebbe avvenuta nella zona cappa della cucina. Tutti i dipendenti del lido hanno imbracciato gli estintori del locale e hanno tentato di spegnere le fiamme ma non ci sono riusciti. Hanno anche chiesto altri estintori di lidi e bar vicini, ma quando hanno capito che non riuscivano a domare le fiamme si sono allontanati e hanno fatto evacuare il locale. Al momento dell’incendio c’erano persone seduti ai tavoli che stavano pranzando, altri, invece, erano seduti tra gli ombrelloni.

Le fiamme presto si sono divampate investendo sia l’intero vano cucina, i bagni e un vano magazzino. Quando sono giunti sul posto i vigili del fuoco (sono intervenuti i distaccamenti di Castelvetrano, Mazara e Marsala) sono iniziate le operazioni di spegnimento che sono durate più di 4 ore. Alcune bombole del gas sono state messe in sicurezza. Per fortuna il vano ristorante e l’intera terrazza sono rimasti illesi. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze. Tre i vigili del fuoco feriti. Due dipendenti del locale – il cuoco e il lavapiatti – sono stati trasportati in ospedale per una presunta intossicazione da fumo.