Un presidio di vigili del fuoco volontari per il territorio di Campobello di Mazara e delle sue frazioni (Tre Fontane e Torretta Granitola). È quello che Vincenzo Cuttone, segretario nazionale della sigla sindacale “LI funzione pubblica Vigili del fuoco” ha suggerito al neo sindaco Daniele Mangiaracina di portare avanti come iter per l’istituzione sul territorio. Cuttone è intervenuto con un documento dopo il rogo del 2 giugno scorso nel quale è stato distrutto in parte il lido “Monnalisa beach”. Nell’esprimere solidarietà ai titolari del lido, Cuttone ha evidenziato «l’ineccepibile lavoro di repressione e controllo dell’incendio da parte dei vigili del fuoco, avendo avuto l’intuizione professionale di proteggere tutto ciò che ancora non era stato divorato dall’incendio, mentre contestualmente spegnevano quella parte della struttura ancora interessata dall’incendio». Un lavoro che Cuttone ha definito «inestimabile, svolto in quell’occasione dalle squadre dei Vigili del fuoco intervenute e dall’attività di coordinamento dei due capi partenza, la cui efficacia ed efficienza non è mai scontata, soprattutto quando provengono da altri interventi di soccorso come è successo in questa occasione».