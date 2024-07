Ennesimo incendio in via Errante Vecchia a Castelvetrano. Questo pomeriggio le fiamme hanno interessato un terreno dove si trova una baracca in metallo che era piena di indumenti e utensili vari. Il fuoco ha avuto origine dalle sterpaglie attorno al terreno ed è arrivato sino al magazzino rurale. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano e Mazara del Vallo. Qualche giorno addietro un altro incendio si è sviluppato in via Errante Vecchia. In quell’occasione andò a fuoco anche materiale plastico, sviluppando un’alta colonna di fumo nero.

AUTORE. Redazione