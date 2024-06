Assi di legno abbandonati, ma anche pneumatici in disuso e altro materiale di plastica abbandonato sono stati dati alle fiamme in via Errante Vecchia a Castelvetrano. Le fiamme che si sono sprigionate hanno causato un’alta colonna di fumo nero che è stata ben visibile per alcune ore da tutta Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano che hanno spento le fiamme.

AUTORE. Redazione