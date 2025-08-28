La Protezione Civile regionale della Sicilia ha pubblicato un bollettino di allerta sul rischio incendi e ondate di calore valido per la giornata di oggi, giovedì 28 agosto. È stata emessa allerta rossa per rischio incendi in provincia di Trapani e allerta arancione sul resto della regione. Per quanto riguarda il caldo, emessa allerta gialla (livello 1) a Palermo, dove è prevista una temperatura massima percepita di +37°C, secondo il bollettino di allerta. Nelle zone con massimo livello di allerta (rossa) le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce.