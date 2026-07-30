Secondo l’annuario statistico dei vigili del fuoco del 2024 il dato più preoccupante è quello che si registra in provincia di Enna: la media di intervento dei vigili del fuoco, dall’uscita del mezzo all’arrivo sul posto, è di 23 minuti e 3 secondi. Tempi che potrebbero accorciarsi grazie alla rete territoriale coi distaccamenti vigili del fuoco volontari. Ecco perché a Mazara del Vallo (Trapani) è stato presentato il progetto ‘Soccorso in 10 minuti’ del sindacato autonomo Nuovo sindacato lavoratori italiani. In provincia di Trapani ad oggi, su 25 Comuni, esiste un solo distaccamento di volontari a Salemi. A illustrare la proposta è stato il segretario nazionale del sindacato Vincenzo Cuttone e Federico Azzarito che ha elaborato lo studio sul valore del salvato. “Oggi, soprattutto in aree rurali di vasti territori comunali la rete antincendio non può essere garantita in toto dagli uomini dei distaccamenti permanenti – ha detto Vincenzo Cuttone – ecco perché promuoviamo la nascita di distaccamenti di vigili del fuoco volontari, sollecitando i Comuni”. In Italia i distaccamenti vigili del fuoco volontari sono 359, di cui 24 in Sicilia.