Partirà dal 24 giugno prossimo – e sino al 13 settembre – la campagna antincendio boschivo in tutta la Sicilia. A illustrare i particolari per quanto riguarda la provincia di Trapani è stato stamattina il comandante provinciale dei vigili del fuoco Antonino Galfo. Rispetto agli organici dei vigili del fuoco in tutta la Sicilia saranno impegnate 14 squadre aggiuntive per la campagna e di queste 4 saranno impiegate in provincia di Trapani. Per la prima volta l’isola di Pantelleria (dove è presente il parco nazionale) avrà una squadra antincendio per l’intera durata della campagna; lo scorso anno sull’isola la squadra aggiuntiva è stata solo garantita per il mese di agosto. «La squadra antincendio per il mese di agosto sarà operativa 24 ore su 24 – ha chiarito il comandante Galfo – mentre per il resto della campagna sarà attiva soltanto 12 ore». Le altre tre squadre saranno dislocate a Trapani, Custonaci e Favignana. A margine della presentazione di oggi presso il comando provinciale, è stato presentato il nuovo responsabile della comunicazione del Comando provinciale: è l’ispettore castelvetranese Giuseppe Cardinale che prende il posto di Piero Silvano che il prossimo luglio andrà in pensione.

AUTORE. Redazione