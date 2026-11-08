Il 10 novembre l’inaugurazione al Polo Meccatronica Valley. Robotica, intelligenza artificiale e formazione al servizio delle imprese, con tecnologie condivise accessibili anche alle realtà più piccole.

Dalla crisi industriale a un nuovo progetto dedicato all’innovazione produttiva. A Termini Imerese nasce l’Innovation Hub di Meccatronica Cluster Sicilia, un centro che metterà a disposizione delle imprese macchinari avanzati, sistemi di intelligenza artificiale e competenze specialistiche. L’inaugurazione è in programma martedì 10 novembre, alle ore 10, al Polo Meccatronica Valley, in contrada Tonnarella, nella zona industriale.

L’investimento ammonta a 1,5 milioni di euro, finanziati dall’assessorato regionale delle Attività produttive. Il progetto punta a rendere più accessibili strumenti e conoscenze necessari per innovare la produzione, consentendo anche alle aziende di piccole dimensioni di utilizzare tecnologie che richiederebbero investimenti difficili da sostenere individualmente.

L’Hub si propone così come una struttura condivisa nella quale affiancare alle attività tecnologiche lo sviluppo delle competenze. Un ruolo centrale sarà affidato all’Academy, con percorsi dedicati alla preparazione di figure professionali specializzate e alle esigenze delle nuove fabbriche intelligenti. L’obiettivo è accompagnare l’introduzione dei macchinari con la formazione delle persone chiamate a utilizzarli.

Ad aprire la giornata inaugurale sarà Antonello Mineo, presidente del Cluster. Sono previsti gli interventi del presidente della Regione siciliana Renato Schifani, dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, del sindaco della Città metropolitana di Palermo Roberto Lagalla e della sindaca di Termini Imerese Maria Terranova.

Dopo il taglio del nastro, il programma entrerà nel vivo con dimostrazioni pratiche nei laboratori e nelle officine. Tecnici ed esperti presenteranno robot industriali in azione, droni destinati a rilievi e ispezioni, applicazioni di intelligenza artificiale e macchinari intelligenti per la produzione di componenti complessi. Sarà l’occasione per osservare direttamente le tecnologie sulle quali si fonda l’attività del nuovo centro.

A fine mattinata è prevista la firma di un protocollo di collaborazione tra il Cluster Sicilia e il Distretto Pugliese dell’Industria Culturale e Digitale, che aggiungerà una dimensione interregionale al progetto.

Il confronto proseguirà nel pomeriggio. Dalle 15 alle 16.30 si svolgerà il talk “La fabbrica intelligente”, moderato dal giornalista del Sole 24 Ore Nino Amadore. Il dibattito riunirà rappresentanti istituzionali, responsabili di poli innovativi e competence center, insieme a interlocutori internazionali.

Interverranno la deputata Carolina Varchi; Fabio Comella, presidente del Consiglio comunale di Termini Imerese; Stefano Patelli, direttore del Polo Innovativo di Brescia; Domenico Guida, project manager del Competence Center Bi-Rex; e Angelo Giuliana, direttore del competence center Meditech. Al confronto parteciperanno inoltre Wissem El Hani, direttore dell’agenzia tunisina Fipa di Milano; Atmane Kissoum, console aggiunto del Consolato generale d’Algeria a Napoli; e Riccardo Figliolia, presidente del Distretto Pugliese Dialogoi.

Alla giornata sono attesi imprenditori, manager, docenti universitari, fondatori di startup e operatori della ricerca e della formazione. Per Termini Imerese, il nuovo Hub rappresenta una scommessa sulla possibilità di costruire opportunità produttive attraverso la condivisione di tecnologie, competenze e collaborazioni. La sfida sarà tradurre queste risorse in strumenti concretamente utilizzabili dalle imprese del territorio.