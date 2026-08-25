Sono 406 gli interventi chirurgici che sono stati effettuati dopo la riapertura del complesso operatorio dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Dal 21 luglio e fino al 22 agosto sono stati eseguiti 180 interventi per l’Oculistica, 22 per l’Otorinolaringoiatria, 57 per la Chirurgia generale, 28 per la Chirurgia pediatrica, 79 per l’Ortopedia e 40 per l’Urologia. Le sale operatorie erano state momentaneamente chiuse per poter effettuare alcuni lavori, predisposti per tempo dall’Ufficio tecnico dell’Asp Trapani. Sono state sostituite, per obsolescenza, le unità di trattamento aria e sono state interessate le aree esterne al complesso operatorio.