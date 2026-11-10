Si è tenuta dal 4 al 6 novembre, con base a Selinunte, la X edizione dell’Accademia sui siti culturali e naturali come motori di sostenibilità e cittadinanza globale, organizzata dalla Fondazione Santagata per l’economia della cultura, realizzata con il supporto dell’Unesco e in collaborazione con la Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. Fondazione Santagata è l’ unico ente di ricerca italiano che collabora ufficialmente con l’Unesco (dal 2023 è riconosciuta come “Foundation in official relations with Unesco” e dal 2024 è accreditata come Ong con ruolo consultivo per il Comitato Unesco sul patrimonio culturale immateriale). Dal 2015 organizza questa manifestazione che ha visto nel tempo la partecipazione di oltre 200 professionisti provenienti da 60 paesi, costruendo una comunità di pratica globale incentrata sulla gestione del patrimonio culturale e naturale.

Nel 2026, questa si è trasferita nella Sicilia occidentale, un territorio in cui archeologia monumentale, paesaggi agricoli e costieri, ecosistemi fragili e tradizioni produttive viventi formano un unico sistema interconnesso, ed è focalizzata su alcuni attrattori culturali di rilievo internazionale, ovvero il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, il Parco Archeologico di Lilibeo e l’Isola di Mothia, oltre che la Laguna dello Stagnone e la zona vinicola di Marsala, oltre ad altre aree di interesse della Provincia di Trapani, in particolare Mazara del Vallo che ha ospitato la presentazione dei risultati a termine del percorso.

Il programma è stato strutturato in due fasi: un seminario introduttivo online (ad ottobre) e un workshop in presenza di tre giorni (dal 4-6 novembre 2026) tra Selinunte, Marsala e Mazara del Vallo, tutte in provincia di Trapani, con sessioni di analisi e studio, visite didattiche e sopralluoghi tecnici, elaborazione di raccomandazioni e linee guida che saranno presentate al termine del workshop il terzo giorno, che si è svolto presso il Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo. Hanno partecipato alla Academy una ventina di professionisti provenienti da numerosi Paesi (tra cui USA, Regno Unito, Kenia, Malta, Germania, Libano, Albania, Italia), gestori ed esperti di parchi archeologici e siti Unesco, rappresentanti nazionali dell’Unesco, ricercatori e professionisti del turismo e delle industrie creative.

L’Accademia, infatti, offre un’opportunità unica per interagire con una comunità internazionale di professionisti e condividere strumenti e strategie pratiche per una governance sostenibile del patrimonio. L’iniziativa è stata sostenuta dalla Provincia di Trapani – Libero Consorzio Comunale di Trapani – e della Regione Siciliana Assessorato al Turismo, Sport, Spettacolo. Nella partnership troviamo inoltre il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, il Parco Archeologico Lilibeo di Marsala, la Fondazione Whitaker e il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo. In occasione della prima giornata i partecipanti hanno visitato il Parco Archeologico di Selinunte, restando molto colpiti dal suo valore culturale e paesaggistico, ed hanno incontrato il Direttore Felice Crescente, apprezzando molto la visione sistemica da questi adottata nel management di un parco molto grande e ricco di emergenze culturali, naturalistiche, paesaggistiche e agricole, con numerosi eventi internazionali e le difficoltà amministrative tipiche di un organismo molto complesso. E’ stata definita una delle migliori gestioni a livello internazionali.

Nel pomeriggio è intervenuto anche il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, che ha evidenziato lo stretto rapporto tra patrimonio culturale e produzioni di qualità specifiche del territorio (tra cui olive, grani antichi, formaggi e pesce azzurro), in una ottica di valorizzazione integrata delle risorse culturali. Il secondo giorno è stata la volta dell’incantevole isola di Mozia, ospiti della Fondazione Whitaker, e del Parco Lilibeo, connesso con la produzione vitivinicola di prestigio di cui Marsala si pregia e delle Saline, altro grande patrimonio del comprensorio. Infine il terzo giorno a Mazara del Vallo, dove i partecipanti hanno visitato la Medina- Casbah e ricevuto informazioni sulla economia locale, apprezzando il centro storico e il suo patrimonio di diverse epoche storiche.

Al termine gli esperti internazionali hanno sottolineato il valore del territorio della Sicilia occidentale e degli attrattori culturali visitati, estasiati dai luoghi e riconoscendo l’ottimo lavoro svolto dagli operatori e dirigenti incontrati. Numerose le ipotesi di collaborazione ma soprattutto la concreta possibilità di rinnovare questo prestigioso appuntamento, unico nel suo genere, come evidenziato sia dagli organizzatori della Fondazione Santagata, che dalla rappresentante dell’Ufficio Unesco di Venezia, che ha partecipato direttamente all’iniziativa, e che ha ringraziato la Rotta dei Fenici, nella persona del Direttore, per l’ottimo lavoro organizzativo svolto e per le attività che svolge da oltre venti anni. La manifestazione contribuisce ad aumentare la visibilità del territorio ospitante, soprattutto in ambito tecnico e scientifico, confermando il ruolo di best practice internazionale in grado di attrarre esperti internazionali e addetti ai lavori. Per una prossima edizione si punterà ancora più in alto.