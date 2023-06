ASCOLTA L'ARTICOLO

Rievocazione storica di San Giovanni Battista, sabato 24 giugno, ore 16,30, con inizio dalla chiesa madre di Castelvetrano e per le vie della città. La manifestazione, frutto di passione e dedizione di cittadini che sfileranno in abiti storici, celebrerà in quadri viventi la storia del Santo Patrono dalla sua nascita fino alla proclamazione di santo patrono a Castelvetrano. «Gli spettatori rivivranno l’atmosfera storica del periodo rinascimentale del Procuratore e Governatore per eccellenza Don Pietro Filingieri per nostri eccellentissimi signori donna Giovanna e don Nicolò D’Aragona Pignatelli, duchi di Terranova e Principi di Castelvetrano», spiegano gli organizzatori.

Ecco alcune scenografie (curate dall’associazione “Dea”) con i luoghi dove si svolgeranno: L’annuncio dell’Arcangelo Gabriele a Zaccaria (chiesa madre), La Nascita di San Giovanni Battista (chiesa madre), Il Battesimo (chiesa madre), La Morte (chiesa San Giovanni), L’arrivo della statua di San Giovanni a Castelvetrano (chiesa San Giovanni), La Promessa del Nobil uomo di Castelvetrano Bartolo II Majo (chiesa San Domenico), La Peste a Castelvetrano (piazza Nino Bixio), L’Istanza di Don Eustachio Di Maria (piazza Principe di Piemonte), la Proclamazione del Notaio Nicolò Sciacca (sistema delle piazze), Il Procuratore di Castelvetrano Don Pietro Filingeri consegna le chiavi al Santo Patrono San Giovanni Battista (chiesa San Giovanni). All’iniziativa partecipano, tra gli altri: i giocolieri di stendardi e musici della città di Delia, i musici e sbandieratori di piazza Armerina, il gruppo storico Xaipe di Salemi. La messa in scena è curata dall’associazione “La Perla Imperiale”.

