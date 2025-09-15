Il sostituto commissario Giovanni Paolo Pellicane va in pensione. La sua esperienza professionale è stata caratterizzata da numerosi incarichi di rilievo e specializzazioni in aree chiave come il controllo del territorio, la polizia giudiziaria e i servizi di polizia stradale. Dal 1°luglio l’ispettore è in quiescenza dopo una lunga e prestigiosa carriera all’interno della Polizia di Stato.

Conosciuto anche con il nome di Gianpaolo, Pellicane ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato il 1° febbraio 1989, presso il Distaccamento Polstrada di Camporeale, Alcamo e successivamente Castelvetrano. Nel 1996 ha frequentato il Corso Sovrintendenti a Nettuno, ottenendo la qualifica di Vice Ispettore presso la Questura di Trapani – Divisione Polizia Anticrimine. Tra gli incarichi di rilievo, presso il Commissariato di Castelvetrano dal 2005 ha fatto parte della Sezione Investigativa, ricoprendo ruoli come responsabile dell’Ufficio Controllo del Territorio e dell’Uigos (Ufficio Investigazioni Generali e Operazioni Speciali).

Nel 2018 è stato Responsabile della Sezione Polizia Giudiziaria “Polizia di Stato” per circa due anni, per la Procura della Repubblica di Marsala e dal 2021 è stato Comandante Distaccamento Polizia Stradale di Castelvetrano, tornando successivamente a ricoprire l’incarico di responsabile dell’Uigos. Ha ottenuto oltre 30 riconoscimenti, inclusi lodi ed encomi per attività investigative che hanno portato a ordinanze di custodia cautelare contro soggetti coinvolti in associazioni criminali, anche di stampo mafioso. Ha contribuito a significativi sequestri patrimoniali e ha partecipato a vari corsi professionali di specializzazione.

La carriera di Gianpaolo Pellicane testimonia un impegno costante e professionalità nel servizio alla Polizia di Stato, con contributi importanti nella lotta contro la criminalità organizzata e nel mantenimento della sicurezza pubblica