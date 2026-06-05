Campobello di Mazara e Mazara del Vallo sono gli unici due Comuni della provincia di Trapani a essere stati inseriti tra i Comuni italiani “amici delle tartarughe”. La classifica è stata resa pubblica oggi da Legambiente che, contestualmente, ha pubblicato l’elenco delle 30 località (20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi) dove sventolano le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Le tartarughe Caretta Caretta, con l’aumento delle temperature, da alcuni anni scelgono sempre di più le coste italiane per nidificare. Quest’anno sono saliti a 124 (contro le 102 del 2025) i “Comuni amici delle tartarughe marine”, ad aver firmato il protocollo d’intesa promosso da Legambiente nell’ambito del progetto europeo Life “Turtlenest” e segnalati nella guida “il mare più bello” con un apposito simbolo quello della tartaruga.

Una crescita rapida e importante che vede sempre più amministrazioni adottare misure concrete per rendere le spiagge più sicure e compatibili con la presenza della specie: si va dalla pulizia manuale delle spiagge alla riduzione dell’inquinamento luminoso, dalla formazione degli operatori alla collaborazione con esperti per la tutela dei nidi. Percorsi che, francamente, si sono fatti poco nei due Comuni oggi “amici delle tartarughe”. Di contro le tartarughe, almeno per Tre Fontane, sono state generose lo scorso anno. Numerosi sono stati i nidi sulla spiaggia della frazione e, in alcuni casi, le schiuse sono pure avvenute in pieno giorno, tra la gioia di bambini e adulti.

AUTORE. Redazione