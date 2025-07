Un volo leggero, ancorato ai sogni, nell’ora più dolce che tinge tutto di oro: la mongolfiera si gonfia, diventa imponente, e si alza, da quassù tutto appare piccolo e il tempio enorme. Al Parco archeologico di Segesta si sta vivendo una delle esperienze più coinvolgenti dell’estate con un punto diosservazione unico: ancora oggi e domani (sabato 19 e domenica 20 luglio, dalle 19.30 alle 22) si può salire sulla mongolfiera e osservare il Tempio dorico dall’alto. Un’esperienza intensa, accessibile a tutti: un volo vincolato fino a 20 metri di altezza al tramonto o in notturna, quando la pietra racconta le sue storie in silenzio; la mongolfiera si alza lentamente, mentre il tempio si rivela circondato da un paesaggio che sembra ancora intatto.

Con il pilota, si sale a bordo in piccoli gruppi, dai 3 anni in su, cinque minuti tra salita e discesa, per abbracciare con lo sguardo la valle, le colline e l’architettura pura del tempio che si staglia tra terra e mito. L’iniziativa, promossa dal Parco Archeologico di Segesta con CoopCulture, è firmata da Volare sull’Arte, impresa sociale nata per valorizzare i siti culturali attraverso esperienze “in quota”, accessibili anche a persone con disabilità. La mongolfiera, infatti, è dotata di porta per l’accesso e una pedana stabile.

Indossate vestiti comodi e scarpe basse, la sicurezza è garantita da personale certificato secondo le normative ENAC. In caso di condizioni non ottimali, vento o maltempo, i voli possono essere ritardati, rimandati o sospesi. Info e biglietti su CoopCulture.it

AUTORE. Redazione