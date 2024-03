A cura della associazione culturale “terre belicine ” e del suo presidente Giuseppe Stallone sabato 16 marzo 2024 presso il lido Nettuno a Tre Fontane è andata in scena la IV edizione del festival mediterraneo della canzone, concorso canoro intitolato al grande artista compositore e fondatore del gruppo musicale dei “Matia Bazar” Aldo Stellita, campobellese di origine nato e cresciuto in questo paese e emigrato al nord in età giovanissima in cerca di successo che ha agevolmente raggiunto vista la suo immenso talento.

La serata del festival è stata molto gradevole e seguita da un pubblico numeroso ed attento, ma soprattutto omaggiata dai 24 cantanti in gara provenienti da tutta la provincia di Trapani divisi in 3 categorie..e tanti ospiti d’onore come Gigi Simonella e Francesca Impallari…la serata prevedeva l’ingresso gratuito e una libera offerta che verrà devoluta in beneficenza.

La vittoria di questo pregiato ed importante festival è andata alla giovanissima e talentuosa Helena Bono che con una eccellente interpretazione canora di “alleluja” ha incantato il pubblico… sul podio e vincitori di categoria sono andati Melissa Santangelo e Roberto Gagliano altre due interpretazioni eccellenti e piene di talento e anni di studio alle spalle. Il premio per il brano inedito è andato al giovane Marco Tartamella.

Vista la pregiata importanza storica e culturale dell’evento in memoria di “Aldo Stellita ” cresce l’attesa della V edizione che sia un evento a livello italiano avendone tutte le carte in regola.

AUTORE. Redazione