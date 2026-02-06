L’ASP Trapani, in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Trapani, avvia la formazione rivolta a tutti i Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, ai medici delle strutture private autorizzate e accreditate e ai farmacisti (in progress) sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0.

La provincia di Trapani compie così un passo decisivo verso la piena digitalizzazione dei servizi sanitari e l’implementazione capillare del Fascicolo Sanitario Elettronico strumento cardine per una sanità moderna, integrata e centrata sul cittadino.

In attuazione del Decreto assessoriale n. 1160 del 28 ottobre 2025, emanato dall’Assessore della Salute della Regione Siciliana Daniela Faraoni, che ha assegnato alle Aziende sanitarie provinciali 30 giorni per formalizzare accordi di collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici, l’ASP di Trapani ha tempestivamente sottoscritto, in data 28 novembre 2025, l’accordo di convenzione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani. Un risultato reso possibile, secondo la direzione strategica aziendale, da una collaborazione istituzionale solida e condivisa, che testimonia come il lavoro congiunto tra Enti produca risultati concreti a beneficio dei cittadini.

Grazie al supporto di partner di primo piano in supporto alla digitalizzazione, l’ASP di Trapani ha acquisito una piattaforma di formazione a distanza (FAD) che sarà messa a disposizione di tutti i professionisti per seguire il corso su compilazione e utilizzo del Fascicolo Sanitario. Il materiale informativo e formativo è calibrato sul profilo medico, sia in compilazione che consultazione. Per quanto riguarda i farmacisti, il Dossier farmaceutico costituisce una parte specifica e fondamentale del Fascicolo Sanitario, perché consente di monitorare l’appropriatezza della dispensazione dei medicinali, l’aderenza alla terapia (in particolare per i Piani Terapeutici), la sicurezza del paziente. Per questo si sta dimensionando l’offerta formativa specifica per questi professionisti.

L’obiettivo è garantire una conoscenza uniforme e approfondita del FSE 2.0, chiarendo obblighi normativi di ogni singolo medico e in particolare per i medici di famiglia, modalità operative di compilazione e consultazione, fondamentale per assicurare continuità assistenziale, appropriatezza clinica ed accesso sicuro alle informazioni sanitarie del cittadino. I Medici di famiglia (MMG) dovranno caricare il cosiddetto profilo sanitario sintetico (patient summary) per ogni singolo assistito, nel relativo FSE, a partire dal termine della formazione che è stato individuato nel 30 Maggio 2026. Ovviamente sempre garantendo la privacy del paziente, che dovrà rilasciare il relativo consenso, secondo la normativa vigente. Attualmente nel Fascicolo Sanitario Elettronico vengono caricati: lettera di dimissioni, rapporto di pronto soccorso (RPS), referti.

Un ulteriore elemento qualificante del progetto è stato il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative dei medici, che hanno partecipato attivamente alla pianificazione del percorso formativo, rafforzando il carattere condiviso dell’iniziativa.

La piattaforma garantirà ad ogni medico l’accesso in sicurezza, tramite credenziali personali (username e password) al fine di seguire i contenuti formativi predisposti dall’ASP di Trapani. In un primo step formativo saranno programmati incontri in presenza e successivamente partirà la formazione FAD. Il percorso si concluderà entro la fine di maggio, consentendo il completamento del processo di formazione e la piena operatività dell’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 sull’intero territorio provinciale.

Con questa iniziativa, l’ASP di Trapani conferma il proprio impegno nel percorso di innovazione digitale della sanità, ponendo le basi per un sistema più efficace ed efficiente, trasparente e realmente orientato ai bisogni del cittadino. Parallelamente partirà una campagna d’informazione all’utenza, per garantire l’accesso di ogni cittadino al proprio fascicolo sanitario.