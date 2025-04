Una nuova zona di spaccio? È l’allarme che ha lanciato durante l’ultimo consiglio comunale di Castelvetrano la consigliera Enza Viola. L’esponente di “Obiettivo città” ha ribadito davanti ai colleghi di avere denunciato quanto succede in contrada Latomie a Marinella di Selinunte, in un vecchio baglio abbandonato. La Viola è riuscita a fotografare alcuni strani movimenti di macchine e motorini, con la presenza di alcuni migranti africani. «La paura è quella che la zona potrebbe diventare un secondo ex cementificio», ha ribadito la Viola in aula. Il richiamo è all’ex opificio a confine tra i Comuni di Campobello e Castelvetrano che da tendopoli abusiva divenne anche luogo di spaccio e ricettazione. Soltanto nel maggio 2023, su ordine della Prefettura di Trapani, con una massiccia operazione di sgombero è stato liberato dai migranti e bonificato. Ora su quello che succede in un baglio di contrada Latomie (nei pressi dell’ex Locanda) la Viola ha informato la Polizia, consegnando anche alcune foto. La consigliera ha documentato un via vai di macchine e motorini in quella zona fuori da occhi indiscreti.

AUTORE. Redazione