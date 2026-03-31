“Moderni stili di vita e conseguenze patologiche per la colonna vertebrale” è il tema del convegno che si terrà sabato 11 aprile, con inizio alle ore 10,30, al teatro Selinus di Castelvetrano. A promuoverlo è la Pro Loco Selinunte, col patrocinio del Comune e un cartello di associazioni e club service, e vedrà come relatore, per la prima volta nella sua città, il neurochirurgo castelvetranese Alessandro Adorno, in servizio presso l’ospedale “Villa Sofia” di Palermo.

Il dottor Adorno ha vissuto a Castelvetrano sino alla maturità conseguita presso il Liceo Scientifico “Michele Cipolla”, poi ha proseguito gli studi all’Università di Palermo, specializzazione all’Università di Messina. Dopo tante esperienze di studio e professionali in Italia e negli Stati Uniti, il medico castelvetranese ha scelto di continuare la sua carriera nell’Unità di Neurochirurgia e traumatologia dell’ospedale Villa Sofia di Palermo (diretta da Silvana Tumbiolo), in maniera stabile già da 8 anni. Durante il convegno di Castelvetrano saranno illustrate le problematiche legate agli stili di vita che portano conseguenze per la colonna vertebrale. Tra queste vita sedentaria e poca attività fisica. E Alessandro Adorno darà consigli utili su come prevenire le conseguenze.