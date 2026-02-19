Una donna 34enne di Mazara del Vallo è stata denunciata dai carabinieri per furto. I militari dell’Arma sono stati allertati da un’anziana signora che ha denunciato il furto di tutti gli effetti personali dalla borsa mentre si trovava in chiesa per pregare. A rubarla sarebbe stata una donna seduta vicino al suo fianco. Grazie agli indizi forniti dalla vittima su fisionomia e indumenti indossati dalla presunta autrice del furto i carabinieri si sono messi alla ricerca rintracciandola e trovandola ancora in possesso della borsa poco prima sottratta all’anziana. Dopo aver proceduto alla denuncia i militari hanno riconsegnato la borsa all’avente diritto.