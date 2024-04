Uno straordinario sito archeologico unico nel suo genere, con i suoi 270 ettari è tra i più grandi del Mediterraneo: Selinunte è da vivere, scoprire, visitare anche nei suoi angoli più lontani, magari da raggiungere in bici. E con la nuova card Selinunte365 pensata soprattutto per le famiglie, tutto diventa più facile, funzionale e agevole. Intanto, perché non approfittare dell’ingresso gratuito per la prima domenica del mese ( 7 aprile )? Magari in sella alle bici, seguendo le indicazioni delle audio guide, per un avvincente archeo-bike tra le rovine dei templi.

Il parco di Selinunte è aperto ogni giorno dalle 9 alle 19 . Alle 11 (non solo domenica, ma anche venerdì 5 e sabato 6, e così in ogni weekend) si può partecipare a Selinunte Highlights, la visita guidata di CoopCulture fino alla collina orientale per scoprire le vicende storiche dello sviluppo della città, poi verso il Baglio Florio e ancora, sulle navette elettriche, fino alla straordinaria Acropoli affacciata sul mare.

Alle 12 (questo weekend, poi ogni giorno da venerdì 26 a martedì 30 aprile), la Passeggiata tra i templi, un percorso monumentale verso la collina orientale, con la visita dell’antiquarium di Baglio Florio che ospita una collezione di manufatti provenienti da diverse zone dell’antica città. E per chi vorrà continuare, in modo indipendente, basterà salire sulle navette dirigendosi verso l’Acropoli e il Santuario della Malophoros.

Info e biglietti: www.coopculture.it.

AUTORE. Comunicato Stampa