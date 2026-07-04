L’Asp Trapani, attraverso l’Unità operativa dipartimentale di Reumatologia, attiva all’ospedale Sant’Antonio Abate, è stata individuata dalla Regione Siciliana quale Centro per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia, nell’ambito della rete regionale dedicata alle patologie reumatologiche e ai disturbi del dolore cronico. L’Unità operativa applica protocolli diagnostici conformi ai criteri ACR 2010/2016, le linee guida internazionali per la diagnosi della fibromialgia, integrando strumenti di valutazione multidimensionale (WPI, SS Score, FIQR) e garantendo diagnosi specialistica mediante criteri validati e percorsi standardizzati; inquadramento clinico-funzionale con valutazione delle comorbidità reumatologiche, internistiche e neurovegetative; gestione terapeutica integrata, farmacologica e non farmacologica, inclusa la prescrizione delle cure termali (fangobalneoterapia) secondo un PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) elaborato dall’unità operativa e dall’Asp con le terme presenti in provincia di Trapani, quelle di Segesta e Gorga.

Inoltre effettua il monitoraggio longitudinale tramite la piattaforma digitale Fibrocare, adottata dalla Regione Siciliana per la raccolta dei dati clinici e la continuità assistenziale. La direzione strategica dell’Asp, per l’efficientamento dell’attività ambulatoriale dell’unità operativa, ha proceduto all’acquisto da parte del Provveditorato di un apposito ecografo per esami muscolo-tendinei e di un video-capillaroscopio per valutazioni microvascolari. Le apparecchiature saranno operative entro la prima decade di agosto, completando l’assetto tecnologico del Centro e potenziando la capacità diagnostica e assistenziale dell’Unità. Il Centro opera, inoltre in collaborazione con l’Associazione italiana sindrome fibromialgica (AISF ODV).