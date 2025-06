Quando raccontava la sua storia di imprenditore era un fiume in piena. Uno di altri tempi che è stato capace di rischiare, investire, innovarsi, sognare ma anche realizzare. Giuseppe De Pasquale, per gli amici Pino, a 93 anni è venuto a mancare. Se ne è andato in silenzio col suo carico di esperienza che non mancava occasione di raccontare. Lo aveva fatto qualche settimana addietro ai partecipanti il corso di fotografia organizzato dall’associazione “Senzano.me”. Una vita da raccontare, quella di Pino De Pasquale, fondatore dei magazzini Depas di Castelvetrano. Imprenditore lungimirante che pensò pure a farsi produrre con un marchio proprio biancheria intima da vendere nel mondo. Guardava oltre, pronto a guadagnare e investire. Ma anche a dotarsi di nuove tecnologie alle quali guardava con interesse. Ai partecipanti del corso di fotografia ha raccontato di avere comprato uno dei primi pc per l’azienda che gli consentiva di ottimizzare alcuni processi di gestione. La fotografia è stata una sua altra grande passione.

«A casa mia – ha raccontato in quell’occasione alla Collegiata dei Ss. Pietro e Paolo – c’è un archivio infinito di foto, scatti fatti in America ma anche a Selinunte che io ho sempre considerato un tesoro per tutti noi». Andava fiero di raccontare i suoi successi ma, con amarezza, anche del suo declino imprenditoriale, dei tempi difficili. Ma non perdeva mai occasione per incoraggiare a fare, a non stare fermi. E lo ha fatto pure qualche settimana addietro parlando ai giovani del corso di fotografia. Parole che oggi riecheggiano come memoria nella mente di chi lo ha conosciuto e ha avuto la fortuna di ascoltarlo.

I funerali si svolgeranno venerdì 20 giugno, alle ore 15, in chiesa madre a Castelvetrano.

