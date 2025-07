Da lunedì sera il campetto di calcio adiacente la stazione ferroviaria di Marinella di Selinunte è finalmente illuminato, grazie all’installazione di un nuovo impianto che ne consente l’utilizzo anche nelle ore serali, in piena sicurezza. L’intervento fa parte di un progetto più ampio per illuminare e riqualificare i punti di aggregazione del territorio, spesso trascurati e lasciati all’abbandono, proprio perché non adeguatamente illuminati.

Recentemente, sono stati completati anche altri importanti interventi, come l’illuminazione di Villa Quartana, dell’ingresso al Parco Archeologico lato Triscina, della rotonda di ingresso a Marinella di Selinunte e delle vie adiacenti al Parco. Questi lavori fanno parte di un più vasto impegno dell’Amministrazione volto a migliorare la visibilità e la sicurezza dei luoghi pubblici, valorizzando così l’intero territorio.

La riqualificazione del campetto ha visto anche la sistemazione del campo da gioco, il ripristino delle porte e delle recinzioni, e la bonifica dell’area, con l’utilizzo di materiali sicuri e funzionali. L’installazione dell’impianto di illuminazione è stata possibile grazie alla solerzia e all’impegno degli assessori Ventimiglia e Brillo, con il sostegno concreto di alcune aziende private.

Il campetto è affidato in comodato d’uso gratuito all’Oratorio del Circolo ANSPI di Selinunte, in virtù di una convenzione sottoscritta con il Comune, che riconosce e valorizza il ruolo educativo, sociale e aggregativo svolto in collaborazione con la Parrocchia Sacro Cuore di Maria. Inoltre, l’area è arricchita dai murales realizzati dall’artista locale Hira, che conferiscono un ulteriore valore culturale e visivo allo spazio.

