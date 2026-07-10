L’associazione “Noi Castelvetrano ODV” ha lanciato una raccolta su GoFundMe per Ilenia, una ragazza di 15 anni originaria di Castelvetrano che sta lottando contro una leucemia. La comunità castelvetranese si è subito mobilitata con 350 donazioni in tre giorni per sostenere la famiglia con le spese di viaggio e alloggio a Roma, dove la giovane è in cura presso l’ospedale “Bambin Gesù”. «A 15 anni – scrivono i promotori – dovrebbe pensare alla scuola, agli amici, al futuro. Invece Ilenia e la sua famiglia vivono tra ospedali, terapie e controlli. Ilenia – aggiungono – è forte e sta combattendo. Con l’aiuto di tutti possiamo dare un po’ di respiro ai suoi genitori in questo momento così difficile». L’associazione precisa che i fondi raccolti, finora 11mila euro, saranno bonificati alla famiglia, che ha autorizzato la campagna. Inoltre i donatori verranno aggiornati con l’andamento della raccolta. Si può contribuire cliccando [QUI].