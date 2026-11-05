Il tribunale di sorveglianza di Palermo, accogliendo l’istanza della procuratrice generale Lia Sava, ha revocato la riabilitazione concessa all’ex governatore siciliano Totò Cuffaro a settembre del 2022 dopo l’espiazione della condanna a sette anni per favoreggiamento a Cosa nostra. La decisione, riportata dal quotidiano La Sicilia, è stata presa dopo l’ultima inchiesta su illeciti nella sanità siciliana nell’ambito della quale l’ex presidente ha patteggiato una condanna a 3 anni per corruzione e traffico di influenze.