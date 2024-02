Il 15 dicembre scorso è stato sottoposto al trapianto di un rene presso l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma e oggi, dopo due mesi di convalescenza, è tornato a casa a Castelvetrano. È stata organizzata una piccola festa per Alessio, il bambino di 8 anni che oggi è arrivato nella sua casa del quartiere Belvedere, accolto da palloncini e applausi. Da Roma è partito con la mamma Anna che stamattina, a sorpresa, ha fatto sapere del ritorno a casa a pochi parenti e agli operatori pastorali della parrocchia Santa Lucia. Ad aspettarlo c’erano i bambini del quartiere, i “Colibrì 2.0” e i piccoli frati di Gesù e Maria (fra Giuseppe e fra Francesco) che guidano la parrocchia del quartiere. Per il piccolo Alessio è stato il primo incontro con i due frati, che lo hanno benedetto, invitando tutti a recitare una preghiera. Per Alessio la notizia del trapianto di rete è arrivata a sorpresa lo scorso 14 dicembre. La corsa in aeroporto scortato dalla Polizia e il volo serale, quello stesso giorno, a Roma. L’indomani, il 15 dicembre, il trapianto, poi la convalescenza. Oggi, finalmente, il ritorno gioioso a Castelvetrano.

AUTORE. Redazione