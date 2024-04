Il team “Marino Sicily” di Castelvetrano si è aggiudicato 3 maglie azzurre ai campionati italiani assoluti cadetti di kick boxing della Federkombat. Tra i 1000 partecipanti hanno conquistato le maglie: Giada Basiricò (1° posto, categoria 42kg), Annasole Grassi (2° posto, categoria 37kg), Marco Li Vigni (2° posto, 57kg), Andrea D’Anna (3° posto, 37kg), Nicolò Noto (3° posto, 69kg). «Siamo orgogliosi dei nostri atleti e vogliamo complimentarci anche con i bambini che non hanno fatto podio, ma hanno dato il massimo. I nostri ragazzi sono in grado di affrontare gare nazionali ed internazionali, in una federazione come la Federkombat, dove per poter partecipare e competere, servono i numeri», hanno commentato i maestri Vito e Cesare Marino. Per il team il prossimo appuntamento sarà il campionato assoluto senior che vedranno impegnato l’atleta Cesare Marino e, a seguire, i campionati mondiali che si svolgeranno a Budapest.