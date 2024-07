Il “Tappeto volante”, l’opera realizzata nel 2000 con corde di canapa e rame dal gruppo di curdi Stalker ed esposto al Museo delle trame mediterranee della Fondazione Orestiadi a Gibellina, è esposto negli spazi di Casa Italia al Pré Catelan di Parigi, edificio storico immerso nel parco del Bois de Boulogne dove nel 1894 Pierre de Coubertin brindò alla nascita dei Giochi Olimpici dell’era moderna. L’esposizione è stata allestita in occasione delle Olimpiadi. L’opera di architettura nomade riproduce una porzione del soffitto della Cappella Palatina di Palermo ed è di proprietà del ministero degli esteri, che la fece realizzate in occasione della mostra “L’Islam in Sicilia, un giardino tra due civiltà”.

AUTORE. Redazione