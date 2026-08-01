Giovedì 6 agosto, a partire dalle ore 16, il Sistema delle piazze di Castelvetrano si trasformerà in un parco acquatico per la 3ª edizione di “R…Estate in città”. L’area sarà allestita con gonfiabili acquatici, giochi, animazione e un pomeriggio interamente dedicato al divertimento dei più piccoli. Quest’anno l’iniziativa si presenta ancora più ricca e coinvolgente, per regalare ai bambini che trascorrono l’estate in città un’esperienza indimenticabile, fatta di sorrisi, giochi e tanto divertimento. Sarà una grande e bellissima giornata da vivere insieme, tra famiglie, amici e bambini di tutte le età. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Libero Consorzio Comunale di Trapani, a sostegno delle attività dedicate alle famiglie e ai più piccoli.