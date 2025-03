È Giovanni Lentini, attuale sindaco di Castelvetrano il candidato del centro destra alla presidenza del Libero consorzio comunale di Trapani. «Questa scelta è frutto di un percorso condiviso che vede come priorità quella di riconsegnare una guida politica a un ente importante per garantire a tutti i cittadini una gestione più attenta di strade, scuole, riserve e più in generale politiche ispirate ad una visione complessiva e di sviluppo del territorio provinciale», scrive in un documento il coordinamento. «Superare i reciproci errori del passato» chiariscono dal coordinamento del quale fanno parte Maurizio Miceli (FdI), Toni Scilla (Fi), Giacomo Scala (Dc), Maria Pia Castiglione (Noi moderati), Eleonora Lo Curto (Lega) e Salvatore Montemario (Mpa/Grande Sicilia). Proprio a Castelvetrano, città amministrata da Lentini, i partiti FdI e Fi sono spaccati al loro interno: i due consiglieri meloniani (Vitalba Pellerito e Francesco Sammartano) sono all’opposizione di Lentini, mentre in Giunta c’è Davide Brillo, anche lui meloniano. E anche dentro Fi ci sono tensioni tra il gruppo vicino a Toni Scilla e quello vicino al deputato regionale Stefano Pellegrino.

AUTORE. Redazione